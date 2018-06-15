Туркменистан избран в Экономический и Социальный Совет ООН на 2019-2021 годы

Туркменистан избран в Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) на 2019-2021 годы. Избрание состоялось в ходе 96-го заседания 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. ЭКОСОС является ключевой структурой ООН, где обсуждаются международные экономические и социальные проблемы и вырабатываются рекомендации в этой сфере. В распоряжении этой структуры находится более 70 процентов всех ресурсов ООН.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, поздравляя народ страны с этим событием, подтвердил стремление Туркменистана принимать активное участие в решении актуальных задач современности.

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