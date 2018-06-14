В МИД Туркменистана состоялась встреча с новым представителем ВОЗ в Ашхабаде

В МИД Туркменистана состоялась встреча с новым директором странового офиса ВОЗ в Ашхабаде доктором Паулиной Карвовска. В ходе встречи она была ознакомлена с основными направлениями политики Туркменистана в области здравоохранения.

Стороны позитивно оценили сотрудничество Туркменистана и ВОЗ по вопросам охраны здоровья. Паулина Карвовска особо отметила успехи Туркменистана в области регулирования потребления табака и создания среды, свободной от табачного дыма.

Стороны также подчеркнули, что в Туркменистане создана прочная основа для принятия мер по борьбе с неинфекционными заболеваниями. В этой связи на встрече были обсуждены вопросы подготовки ко второй глобальной конференции Всемирной организации здравоохранения по неинфекционным заболеваниям, планируемой к проведению в конце 2018 года.

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