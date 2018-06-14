Президент Туркменистана провел перестановки в силовом блоке правительства Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел кадровые перестановки в силовом блоке правительства Туркменистана. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующие решения глава государства принял на расширенном заседании Государственного совета безопасности Туркменистана. Так, указом главы государства Доврангелди Байрамов освобожден от должности министра национальной безопасности Туркменистана за серьезные недостатки в работе и понижен в воинском звании с полковника до майора. Секретарь Государственного совета безопасности генерал-полковник Яйлым Бердиев назначен министром национальной безопасности и освобожден от должности министра обороны. Генерал-майор Бегенч Гундогдыев назначен министром обороны и освобожден от должности начальника Государственной пограничной службы Туркменистана, командующего пограничными войсками. Полковник Шадурды Дурдыев, занимавший должность заместителя министра обороны по воспитательной, кадровой и войсковой подготовке, назначен начальником Государственной пограничной службы Туркменистана, командующим пограничными войсками. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 30.03.2018 НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на встрече с депутатами Меджлиса VI созыва.



