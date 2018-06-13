Состоялась церемония награждения молодых ученых Туркменистана

В Туркменском государственном университете имени Махтумкули в честь Дня науки состоялась церемония награждения победителей конкурса молодых ученых, проведенного Академией наук Туркменистана совместно с Молодежной организацией имени Махтумкули.

В интеллектуальном состязании приняли участие молодые сотрудники научно-исследовательских институтов, производственных объединений, научно-технических предприятий, преподаватели и студенты вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений, а также граждане Туркменистана любой профессии, проявляющие интерес к научной деятельности.

В этом году более тысячи молодых ученых представили свои проекты и теоретические изыскания в таких областях науки, как биотехнологии, энергетика, молекулярная биология, сельское хозяйство, экология, информационно-коммуникационные системы, производство современных медицинских и лекарственных средств, инновационная экономика, гуманитарные науки.

Экспертное жюри определило победителей конкурса исходя из таких критериев оценки, как новаторство представленных работ, актуальность с точки зрения практической реализации и перспективы внедрения в производство.

В церемонии награждения лауреатов научного конкурса приняли участие члены правительства, руководители министерств и ведомств, вузов, деятели науки, представители общественных организаций и СМИ. Победителям и лауреатам конкурса были вручены ценные подарки.

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