В столице Туркменистана начала работу международная научная конференция

В Ашхабаде начала работу международная конференция «Наука, техника и инновационные технологии», приуроченная ко Дню науки.

В работе форума, помимо туркменских ученых, принимают участие представители научных кругов из более чем тридцати стран мира. Среди них ученые из России, США, Японии, Республики Корея, Китая, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Турции и других государств.

Доклады, прозвучавшие в первый день форума, были посвящены актуальным теоретическим и практическим вопросам внедрения передовых разработок в различные сферы деятельности – от энергетики до экологии.

В программе форума – работа в формате секционных заседаний, встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами вузов Ашхабада, а также сотрудниками научно-исследовательских учреждений Академии наук Туркменистана.

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