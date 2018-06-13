В Загребе состоялось заседание туркмено-хорватской межправительственной комиссии В Загребе состоялось третье заседание Туркмено-хорватской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны достигли договоренностей по развитию торгово-экономических отношений как по линии государственных структур, так и по линии частного предпринимательства. Отдельной темой обсуждения стало расширение двусторонних отношений в сфере туризма. Также стороны пришли к соглашению о проведении осенью нынешнего года Дней культуры Республики Хорватия в Туркменистане. Кроме этого, на встрече была отмечена необходимость активизации сотрудничества по линии образования. По итогам обсуждений сторонами был подписан соответствующий протокол. © TURKMENISTAN.RU, 2018

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