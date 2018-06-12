|12.06.18 10:00
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В МИД Туркменистана состоялись переговоры с послом Республики Гвинея-Бисау
В МИД Туркменистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Гвинея-Бисау в Саудовской Аравии Мамаду Сано, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Также были рассмотрены перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках международных организаций.
Туркменская сторона предложила проводить постоянные двусторонние контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран. В этой связи было подчеркнуто, что проведение политических консультаций на постоянной основе придаст импульс развитию двусторонних отношений в целом.
В завершение встречи стороны отметили необходимость вывода двусторонних связей на более высокий уровень, отвечающий долгосрочным интересам сторон.
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