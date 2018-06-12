|12.06.18 08:48
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Посол Замбии вручил верительные грамоты спикеру туркменского парламента
Председатель Меджлиса (парламента) Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Замбия Шадрека Лувита.
В ходе встречи посол был проинформирован об основных направлениях государственной политики Туркменистана, важное место в которой отводится расширению связей со всеми заинтересованными странами и крупными международными организациями, прежде всего ООН и ее структурами. Особое внимание было уделено реализации в Туркменистане масштабных социально-экономических программ и инвестиционных проектов.
Одной из тем встречи стала деятельность Меджлиса по совершенствованию национальной законодательно-правовой базы страны.
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