|11.06.18 10:31
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В Туркменистане состоялся спортивный медиафорум
В административном центре Марыйского велаята (области) состоялся медиафорум, посвященный предстоящему международному авторалли «Амуль-Хазар 2018» и проводимым в его рамках велопробегу и легкоатлетическому кроссу.
Участники медиафорума обсудили вопросы информационного сопровождения авторалли, которое пройдет по маршруту Великого Шелкового пути. Они также посетили многопрофильный спорткомплекс и спортивную школу № 4 города Мары, где ознакомились с условиями для занятий молодежи спортом.
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