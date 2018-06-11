Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
11.06.18 10:31

В Туркменистане состоялся спортивный медиафорум

В административном центре Марыйского велаята (области) состоялся медиафорум, посвященный предстоящему международному авторалли «Амуль-Хазар 2018» и проводимым в его рамках велопробегу и легкоатлетическому кроссу.

Участники медиафорума обсудили вопросы информационного сопровождения авторалли, которое пройдет по маршруту Великого Шелкового пути. Они также посетили многопрофильный спорткомплекс и спортивную школу № 4 города Мары, где ознакомились с условиями для занятий молодежи спортом.

© TURKMENISTAN.RU, 2018
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2018 Turkmenistan.ru