На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 45 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 45 сделок на 96 миллионов 43 тысячи долларов США.

Бизнесмены из России, Швейцарии, Великобритании, ОАЭ, Турции и Афганистана приобрели полипропилен, автобензин, гидроочищенное дизельное топливо, прокаленный нефтяной кокс Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов, а также дизельное топливо и нефтяной дорожный битум Сейдинского НПЗ. Предприниматели из Швейцарии закупили карбамид марки «Б» (ГК «Туркменхимия»).

Помимо этого, коммерсантам из РФ, ОАЭ, Афганистана, Армении и Узбекистана были реализованы электронное оборудование, компьютерные комплектующие, пряжа хлопчатобумажная и портландцемент. За манатные средства бизнесмены из Турции приобрели пряжу хлопчатобумажную на сумму свыше 12 миллионов 90 тысяч манатов.

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