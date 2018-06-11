В столице Туркменистана обсудили вопросы свободы вероисповедания

В Ашхабаде, в Национальном институте демократии и права человека при президенте Туркменистана, состоялся круглый стол по вопросам свободы вероисповедания. Во встрече приняли участие представители Кабинета министров Туркменистана, а также представители различных религиозных организаций.

Участники встречи обсудили вопросы правового регулирования деятельности религиозных организаций в Туркменистане, развития национального законодательства в области обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания и процедуры регистрации религиозных организаций. Выступившие также отметили, что укрепление демократических принципов и правовых основ общества и государства, реализация политических, экономических, социальных и других гражданских прав являются одним из ключевых приоритетов государственной политики Туркменистана.

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