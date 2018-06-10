Парламент Туркменистана принял новые законы и правовые акты

Меджлис (парламент) Туркменистана на втором заседании шестого созыва принял ряд новых законов и нормативно-правовых актов.

Депутаты рассмотрели и приняли проекты законов «Об основах транспортной политики Туркменистана» и «О государственном регулировании развития сельского хозяйства».

На парламентской сессии были рассмотрены и приняты проекты законов о внесении изменений и дополнений в законы «Об органах адалат (юстиции) Туркменистана», «О воинской обязанности и военной службе», «О правовых актах», «Об органах внутренних дел Туркменистана», «О суде», «О прокуратуре Туркменистана», «Об организации и проведении собраний, митингов, демонстраций и других массовых мероприятий», «О государственных гарантиях прав ребенка», а также в Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана, Уголовный кодекс Туркменистана, Таможенный кодекс Туркменистана, Налоговый кодекс Туркменистана и другие законодательные акты.

На парламентском заседании омбудсмен проинформировал о проделанной работе по обеспечению прав человека в стране и исполнению международных обязательств в этой области.

Также на заседании были приняты проекты постановлений Меджлиса Туркменистана «О ратификации Договора об экстрадиции между Туркменистаном и ОАЭ», «О ратификации Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Туркменистаном и ОАЭ», «О ратификации Соглашения между правительством Туркменистана и правительством ОАЭ о борьбе против терроризма, организованной преступности, незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, также других видов преступлений», «О присоединении к Конвенции о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации», «О присоединении к протоколу, дополняющему Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов» и «О создании групп межпарламентской дружбы Меджлиса Туркменистана с парламентами иностранных государств».

Теперь, согласно законодательству, принятые парламентом проекты законов должны поступить на подпись президенту Туркменистана, после чего они обретут законную силу.

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