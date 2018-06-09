Президент Туркменистана помиловал более 600 человек

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ «О помиловании в честь священной Gadyr gijesi осужденных лиц».

Документ освобождает 611 человек от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде проживания в определённой местности.

Gadyr gijesi, или Ночь всемогущества священного месяца Рамадан (месяца поста) является одним из самых почитаемых праздников у мусульман. Согласно канонам ислама, в эту ночь Аллах ниспослал пророку Мухаммеду священный Коран. В этом году в Туркменистане это событие будет отмечаться в ночь с 10 на 11 июня.

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