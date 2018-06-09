В Ереване состоялся спортивный праздник, посвященный Всемирному дню велосипеда

Посольство Туркменистана в Республике Армения при содействии Федерации велосипедного спорта Армении организовало на ереванском велотреке праздничные заезды в честь Всемирного дня велосипеда.

В соревнованиях приняли участие представители дипломатических миссий, аккредитованных в Армении, сотрудники Министерства спорта и по делам молодежи Республики Армения, члены Федерации велосипедного спорта Армении, спортсмены и тренеры. На торжественной церемонии открытия соревнований была подчеркнута значимость принятой по инициативе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об учреждении Всемирного дня велосипеда. Участники праздничной акции были ознакомлены с государственной политикой Туркменистана в сфере спорта. Участники спортивного праздника получили информацию о достижениях Туркменистана в развитии массового физкультурного движения и популяризации езды на велосипеде.

В ходе соревнований состоялись заезды на короткие и длинные дистанции, где наряду с членами дипкорпуса свое мастерство продемонстрировали также и юные велогонщики, и члены Федерации велосипедного спорта Армении. От имени посольства всем участникам велопробега были вручены памятные сувениры, а победителям турнира, занявшим 1, 2 и 3 места были вручены ценные подарки.

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