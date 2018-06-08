В Туркменистане аккредитован посол Колумбии

Председатель Меджлиса (парламента) Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Колумбия в Туркменистане Альфонсо Лопеса Кабальеро.

В ходе встречи колумбийский полпред был проинформирован об основных направлениях государственной политики Туркменистана, важным аспектом которой выступает развитие широкого международного взаимодействия. Гость был ознакомлен с реализуемыми в стране социально-экономическими и демократическими преобразованиями. Особое внимание было уделено молодёжной политике, развитию научно-образовательной сферы, спорта и туризма.

В ходе беседы стороны обсудили структуру и направления законотворческой деятельности Меджлиса, а также вопросы развития межпарламентских связей.

Полномочный представитель дружественного государства отметил заинтересованность Колумбии в активизации взаимодействия с Туркменистаном как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, прежде всего ООН.

© TURKMENISTAN.RU, 2018