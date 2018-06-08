Президент Туркменистана написал книгу «Поклонение матери – преклонение перед святыней»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов написал книгу «Поклонение матери – преклонение перед святыней», посвященную своей матери Огулабат-эдже.

Глава государства вручил первые экземпляры издания председателю Меджлиса (парламента), вице-премьерам и главам военных и правоохранительных ведомств, принимавших участие в презентации новых строительных проектов.

В новой книге, изданной на туркменском, английском и русском языках, глава государства рассказывает о жизненном пути своей матери Огулабат-эдже, являющей яркий пример приверженности исконным духовно-нравственным и семейным ценностям туркменского народа.

Новое произведение, на обложку которого помещена фотография Огулабат-эдже, выпущена в свет Туркменской государственной издательской службой и снабжена тематическими иллюстрациями.

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