В Туркменистане приступили к уборке хлеба

В Туркменистане дан старт хлебоуборочной страде. К косовице приступили хлеборобы Ахалского, Лебапского и Марыйского велаятов (областей), а 13 июня к ним присоединятся земледельцы Балканского и Дашогузского велаятов.

В этом году туркменским хлеборобам предстоит с 760 тысяч гектаров, отведенных под озимые, собрать 1 миллион 600 тысяч тонн зерна.

В целом в страде-2018 будут задействованы 1700 зерноуборочных комбайнов, а 519 передвижных ремонтно-механических бригад будут снабжать хлеборобов топливом, горюче-смазочными материалами и запчастями для уборочной техники.

Доставку пшеницы на 162 приемных пункта, а также в амбары и на элеваторы обеспечат более 10 тысяч грузовых машин Министерства автомобильного транспорта Туркменистана и других министерств и отраслевых ведомств. Своевременный расчет с хлеборобами за сданный урожай будет осуществляться через местные отделения Государственного коммерческого банка «Дайханбанк» («Крестьянский банк»).

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