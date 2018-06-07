Президент Туркменистана принял исполнительного директора Туркмено-американского делового совета

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял исполнительного директора Туркмено-американского делового совета Эрика Стюарта.

В ходе встречи глава государства и американский бизнесмен обсудили приоритеты двустороннего сотрудничества и рассмотрели возможности участия предпринимателей из США в инвестиционных проектах в Туркменистане.

Стороны подчеркнули наличие большого потенциала в таких областях, как топливно-энергетический комплекс, электроэнергетика, спорт, туризм, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. Отметив, что долгосрочные капиталовложения в экономику являются ее значимым фактором, президент Туркменистана выразил уверенность в дальнейшем расширении партнерства в сфере инвестиций. В числе актуальных направлений взаимодействия был назван также транспортно-логистический сектор.

Эрик Стюарт сообщил о заинтересованности американских компаний в дальнейшем укреплении плодотворного сотрудничества с Туркменистаном и намерении предоставить туркменской стороне современные технологии.

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