|07.06.18 08:10
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В Ашхабаде состоялись туркмено-польские политические консультации
В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития отношений между Туркменистаном и Польшей, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.
Стороны подчеркнули высокий уровень политико-дипломатического взаимодействия между двумя странами и обменялись мнениями по вопросам организации визитов на высшем уровне.
Также был рассмотрен комплекс вопросов, связанных с укреплением двусторонних торгово-экономических связей. Отметив необходимость их дальнейшей интенсификации, стороны выдвинули ряд предложений для активизации контактов между туркменскими и польскими предпринимателями.
Кроме того, участники встречи обсудили вопросы и перспективы сотрудничества в сферах энергетики и транспорта.
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