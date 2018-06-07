В Ашхабаде состоялись туркмено-польские политические консультации

В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития отношений между Туркменистаном и Польшей, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

Стороны подчеркнули высокий уровень политико-дипломатического взаимодействия между двумя странами и обменялись мнениями по вопросам организации визитов на высшем уровне.

Также был рассмотрен комплекс вопросов, связанных с укреплением двусторонних торгово-экономических связей. Отметив необходимость их дальнейшей интенсификации, стороны выдвинули ряд предложений для активизации контактов между туркменскими и польскими предпринимателями.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы и перспективы сотрудничества в сферах энергетики и транспорта.

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