Туркменская общенациональная тематическая акция 2018 года расширила свои границы до Москвы

В российской столице состоялась культурная акция «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути. Прикосновение». В залах и на территории Музея Рерихов (филиала Государственного музея Востока) прошло красочное действо, призванное отобразить тему взаимосвязи Великого Шелкового пути с исторической миссией Туркменского государства как центрального звена экономического и гуманитарного сотрудничества государств региона.

Организаторы акции – Посольство Туркменистана в РФ и администрация Государственного музея Востока включили в программу мероприятия открытие художественной выставки полотен туркменских живописцев по теме Великого Шелкового пути и фольклорный праздник, знакомящий гостей акции с песенно-танцевальными и гастрономическими народными туркменскими традициями.

В присутствии аккредитованных в Москве глав иностранных дипломатических миссий, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, представителей российских творческих союзов, туркменских студентов московских вузов и представителей СМИ в залах Музея Рерихов состоялось открытие выставки работ туркменских мастеров живописи.

Выступавшие на открытии выставки представители научной и творческой общественности отмечали, что инициированная Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым общенациональная тематическая акция «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути» продолжается в течение всего 2018 года и имеет самые различные направления: от историко-культурного до современного социально-экономического. Проводимые в рамках акции (как в Туркменистане, так и за его пределами) конференции, выставки, семинары, научные симпозиумы позволяют объективно оценить исторический путь туркмен, ознакомиться с их национально-культурным своеобразием, традициями, обычаями и жизненными устоями, глубоко осознать неоценимый вклад туркменского народа в мировой научный, экономический и культурный прогресс. Феномен Великого Шелкового пути как уникального явления в мировой истории, связавшего десятки государств торговыми, информационными и культурными контактами, рассматривается сегодня не только в контексте истории и духовных ценностей туркменского народа, но и будущего всей страны.

Современную туркменскую живопись в экспозиции представили десять признанных мастеров изобразительного искусства Туркменистана. Каждый из них владеет неповторимым индивидуальным почерком, который легко узнаваем зрителем. Из частных коллекций Москвы и Ашхабада была бережно составлена оригинальная выставочная композиция, в которой реалистические живописные традиции наши гармоничное сочетание с образами, навеянными сказками и легендами таинственного Древнего Востока. В ткань экспозиции органично вплелись работы московского художника – академика Российской академии художеств Александра Мичри, долго работавшего в Туркменистане и бережно сохранившего в душе очарование от людей и природы прекрасной страны.

Название выставки было созвучно названию общенациональной акции с одним небольшим дополнением: «Прикосновение». Да, это было всего лишь малое прикосновение к несметной сокровищнице ценностей туркменской культуры. Но порой и легкого касания достаточно, чтобы захватило дух от буйства красок и полёта безудержной фантазии мастеров кисти. Богатое историческое прошлое страны дает художникам неисчерпаемый перечень тем и сюжетов. Однако в творческих поисках туркменских живописцев преобладает не стремление зафиксировать исторический факт на полотне, а скорее готовность к глубокому философскому осмыслению многовекового опыта национального самосознания, понимания величия духовного наследия предков.

Предваряя открытие выставки, генеральный директор Государственного музея Востока, доктор исторических наук Александр СЕДОВ отметил:

– Основной задачей Государственного музея Востока, основанного 100 лет назад, является сохранение, изучение и популяризация культурного наследия народов этого богатейшего региона. Именно пространство культуры, пространство искусства соединяет народы обширного континента в единое целое при сохранении в то же время присущего культуре этих народов своеобразия.

Весьма достойное место в экспозиции нашего музея занимают коллекции предметов искусства, культуры и быта туркменского народа. Мы часто видим, с каким восхищением посетители музея разглядывают оригинальные вышивки на традиционных женских одеждах, как восхищаются филигранной выделкой туркменских ювелирных украшений, расспрашивают о тайнах узоров знаменитых туркменских ковров. Все эти удивительные предметы народного искусства не могут не вызывать восхищения и глубокого уважения к высокому уровню туркменской национальной культуры.

Подготовка экспозиции «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути. Прикосновение» – очередное важное звено в цепочке культурных акций, регулярно проводимых Государственным музеем Востока совместно с профильными учреждениями и организациями из дружественного Туркменистана. Приятно сознавать, что деятельность работников сферы культуры Туркменистана и России продолжает исправно служить все тем же неизменным идеалам – добру и взаимному пониманию.

В свою очередь, директор Музея Рерихов (филиала Государственного музея Востока), доктор искусствоведения Тигран МКРТЫЧЕВ подчеркнул:

– Есть особое, знаковое значение в том факте, что новая встреча российского зрителя с образцами туркменского изобразительного искусства проходит в стенах Музея Рерихов. Николай Константинович Рерих и члены его семьи внесли неоценимый вклад в русскую и общемировую культуру. Творческое наследие семьи Рерихов неразрывно связано с изучением великих гуманистических идей и традиций Востока. Естественно, что любой яркий образец восточной культуры – желанный гость в стенах родового имения Рерихов. А тема Великого Шелкового пути и его влияния на национальные культуры стран, располагавшихся вдоль первого в мире трансконтинентального торгового маршрута, – особый раздел истории, по сей день волнующий сердца исследователей. Полотна туркменских живописцев дают нам счастливую возможность прикоснуться к традициям туркменской национальной культуры, пройтись по мосту, незримо соединяющему времена и страны.

Почетным гостем акции была и трехкратная чемпионка Олимпийских игр, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Ирина РОДНИНА, отметившая неповторимый колорит работ туркменских художников, дарящих зрителю живое и трепетное ощущение величия национальной культуры.

Осмотрев выставку, участники переместились во двор музея, где на фоне живописных белокаменных палат московской городской усадьбы XVII века состоялось яркое фольклорное действо, позволившее участникам события прикоснуться к с песенно-танцевальным туркменским народными традициям. Гости праздника отдали должное виртуозному исполнению на дутаре народных мелодий и вдохновенному мастерству танцоров, познакомивших зрителя с туркменским танцем куштдепти. Щедрым был и традиционный туркменский дастархан с ароматным пловом и другими блюдами национальной кухни.

Все участники яркого, запоминающегося события сошлись в единодушном мнении, что подобные встречи в полной мере отвечают устоявшимся добрым традициям туркмено-российского гуманитарного сотрудничества, служат делу укрепления уз дружбы и взаимопонимания.

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