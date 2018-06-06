В Ашхабаде состоялись туркмено-кувейтские переговоры

В МИД Туркменистана состоялись переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Кувейт в Туркменистане Маджди Ахмадом Аль-Дхафири.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Стороны подчеркнули важность проведенных переговоров на высшем уровне для определения ключевых векторов сотрудничества на долгосрочной основе.

Стороны также обсудили широкий круг региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, и отметили необходимость продолжения взаимодействия в международных организациях, в первую очередь в ООН.

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