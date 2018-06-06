В столице Туркменистана состоялась международная экологическая конференция

В Ашхабаде состоялась международная научно-практическая конференция «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути – край экологического благополучия», посвященная Всемирному дню охраны окружающей среды. Организатором форума выступил Государственный комитет по охране окружающей среды и земельным ресурсам.

На форуме было отмечено, что экологические мероприятия становятся сегодня фактором экономического роста Туркменистана и основой для перехода к принципиально новой модели природопользования. В стране реализуются такие проекты, призванные оздоровить экологию, как «Национальная лесная программа Туркменистана» и «Национальная стратегия по изменению климата».

Большое внимание на конференции было уделено вопросам развития сотрудничества Туркменистана с международными экологическими организациями в области биоразнообразия, изменения климата, использования водных ресурсов, развития сети особо охраняемых территорий страны и т. д.

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