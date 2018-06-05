В Эр-Рияде прошел велопробег в честь Всемирного дня велосипеда

Посольство Туркменистана в Королевстве Саудовская Аравия провело велопробег, посвященный празднованию Всемирного дня велосипеда.

Участие в велопробеге, состоявшемся в престижном спортивном клубе Al Faisaliah, приняли представители Гуманитарной ассоциации туркмен мира и активисты туркменской диаспоры в Саудовской Аравии, представители научно-культурных и общественных организаций.

Перед началом заезда состоялся брифинг, в ходе которого участники велопробега ознакомились с развитием массового физкультурно-оздоровительного движения и спорта в Туркменистане. Было подчеркнуто, что принятием Резолюции ООН об объявлении 3 июня Всемирным днем велосипеда, мировое сообщество приветствовало и поддержало масштабную работу, проводимую в Туркменистане по развитию спортивно-оздоровительного движения, налаживанию сотрудничества в этой сфере между государствами и народами.

Затем состоялись заезды велосипедистов на различные дистанции, где наряду со взрослыми участниками свое умение показали и совсем юные участники события. Всем участникам заезда были вручены спортивные кепки и футболки с эмблемой 2018 года - «Туркменистан – сердце Великого шелкового пути», а также справочно-информационные проспекты.

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