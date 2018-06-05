Швеция и Туркменистан провели политические консультации

В Стокгольме состоялись туркмено-шведские политические консультации, в ходе которых были обсуждены вопросы развития двустороннего взаимодействия. Стороны обменялись мнениями по вопросам вывода торгово-экономических отношений на качественно новый уровень и расширения партнерства в рамках международных организаций.

В ходе встречи были обсуждены вопросы совершенствования институтов прав человека в Туркменистане. В этой связи шведская сторона выразила готовность оказать поддержку в работе омбудсмена Туркменистана. Также, стороны обсудили вопросы международной и региональной проблематики.

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