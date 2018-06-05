|05.06.18 08:19
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Посол Аргентины вручил верительные грамоты главе туркменского парламента
Председатель Меджлиса (парламента) Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Аргентинской Республики в Туркменистане Рикардо Эрнесто Лагорио.
В ходе состоявшейся беседы аргентинский полпред был проинформирован о ключевых направлениях внутренней политики Туркменистана и проводимых в стране реформах. Дипломат был также ознакомлен со структурой и деятельностью Меджлиса, его ролью в осуществляемых в стране преобразованиях.
Посол Аргентины выразил уверенность в наличии многопланового потенциала двусторонних отношений. Стороны также подчеркнули важность развития контактов между законодательными органами двух стран.
Рикардо Эрнесто Лагорио был принят в МИД Туркменистана, где состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам расширения туркмено-аргентинского партнерства.
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