Посол Аргентины вручил верительные грамоты главе туркменского парламента

Председатель Меджлиса (парламента) Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Аргентинской Республики в Туркменистане Рикардо Эрнесто Лагорио.

В ходе состоявшейся беседы аргентинский полпред был проинформирован о ключевых направлениях внутренней политики Туркменистана и проводимых в стране реформах. Дипломат был также ознакомлен со структурой и деятельностью Меджлиса, его ролью в осуществляемых в стране преобразованиях.

Посол Аргентины выразил уверенность в наличии многопланового потенциала двусторонних отношений. Стороны также подчеркнули важность развития контактов между законодательными органами двух стран.

Рикардо Эрнесто Лагорио был принят в МИД Туркменистана, где состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам расширения туркмено-аргентинского партнерства.

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