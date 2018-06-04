В ООН отметили Всемирный день велосипеда

В Нью-Йорке, в парке ООН, торжественно отметили Всемирный день велосипеда. Давая старт торжественной акции, шеф кабинета председателя 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Франтишек Рузиска поблагодарил правительство Туркменистана за инициативу о провозглашении Всемирного дня велосипеда.

Он отметил, что использование велосипеда уменьшает выбросы углеводорода в атмосферу, укрепляет здоровье людей, усиливает желание к познанию природы, уменьшает аварийность на дорогах, удлиняет жизнь, снижает преступность, так как отвлекает молодежь от негативных действий. Таким образом, использование велосипеда содействует выполнению сразу шести пунктов Целей устойчивого развития.

В своих выступлениях постоянные представители при ООН от Канады, Лихтенштейна, Бахрейна, Индии, Афганистана, Вьетнама приветствовали инициативу Туркменистана, призвали к большей популяризации велосипеда и обратились к мировым лидерам с просьбой создавать инфраструктуру для большего и безопасного использования велосипеда.

Затем состоялся десятикилометровый велопробег от здания ООН до Центрального парка Нью-Йорка. Участники заезда получили в подарок футболки с логотипом Международного дня велосипеда.

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