Опыт Туркменистана по пропаганде велоспорта попал в Книгу рекордов Гиннесса

Во Всемирный день велосипеда на стадионе «Ашхабад» в столице Туркменистана был проведен тренинг по велоспорту, который представители Книги рекордов Гиннесса объявили самым массовым просветительским уроком по велоспорту в мире.

Участниками тренинга стали 3 тысячи 246 человек. В ходе занятия они практиковались в езде на велосипеде, а также были проинформированы о роли данного вида транспорта в условиях современной логистики и о правилах безопасного вождения на городских улицах.

Как считают эксперты Книги рекордов Гиннесса, на сегодняшний день это самое большое по численности людей тренировочное занятие по велоспорту. Этот факт был официально зарегистрирован компанией Guinness World Records и подтвержден соответствующим сертификатом, который был вручен туркменской стороне.

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