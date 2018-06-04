Жители Туркменистана пересели на велосипеды

В Ашхабаде в честь Всемирного дня велосипеда состоялся массовый велопробег, в котором принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Перед началом велопробега глава государства обратился к участникам акции с короткой речью, напомнив, что 12 апреля 2018 года на 82-м пленарном заседании 72-й сессии Генассамблеи ООН была принята предложенная Туркменистаном соответствующая резолюция, коспонсорами которой выступили 56 государств. Туркменский лидер подчеркнул, что объявление 3 июня Всемирным днем велосипеда стало свидетельством признания инициатив Туркменистана, направленных на укрепление мира, дружбы и сотрудничества.

Глава государства выразил признательность известным в мире спортсменам за участие в велопробеге в Ашхабаде, в числе которых президент Федерации велоспорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов и чемпион мира Сергей Никитенко.

Также Гурбанулы Бердымухамедов поблагодарил представителей Книги рекордов Гиннесса за участие в пробеге и вручение туркменской стороне сертификата за проведение самого массового урока велосипедного спорта. Затем президент Гурбангулы Бердымухамедов дал старт массовому велопробегу и возглавил колонну.

Глава государства проехал по проспекту Копетдаг дистанцию в 8 тысяч 500 метров. Затем глава государства попрощался с участниками и отбыл с места события, а другие велосипедисты продолжили по улицам Ашхабада велопробег, общая протяженность которого составила 30 километров.

В этот день в туркменской столице было ограничено движение транспорта: с 7 часов утра до 19 часов вечера в городе было разрешено только движение общественного и специального автотранспорта. Мероприятия в честь Всемирного дня велосипеда прошли во всех регионах Туркменистана.

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