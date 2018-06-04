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04.06.18 08:46

В Минске отметили День велосипеда массовыми стартами

Посольство Туркменистана в Республике Беларусь организовало велопробег среди студентов минских вузов по случаю Всемирного дня велосипеда.

В состоявшемся велопробеге приняли участие студенты из Туркменистана, Республики Беларусь и других стран, чьи посланцы обучаются в Белорусском государственном университете физической культуры, Белорусском национальном техническом университете, Белорусском государственном педагогическом университете.

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