|04.06.18 08:46
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В Минске отметили День велосипеда массовыми стартами
Посольство Туркменистана в Республике Беларусь организовало велопробег среди студентов минских вузов по случаю Всемирного дня велосипеда.
В состоявшемся велопробеге приняли участие студенты из Туркменистана, Республики Беларусь и других стран, чьи посланцы обучаются в Белорусском государственном университете физической культуры, Белорусском национальном техническом университете, Белорусском государственном педагогическом университете.
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