На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 11 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 11 сделок на 23 миллиона 934 тысячи долларов США.

Предприниматели из ОАЭ и Афганистана закупили автобензин, дизельное топливо и нефтяной дорожный битум производства Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов. Афганские бизнесмены приобрели также автобензин, выработанный на Сейдинском НПЗ, а коммерсанты из Швейцарии – карбамид марки «Б» (ГК «Туркменхимия»).

Помимо этого, предпринимателям из ОАЭ, Киргизии и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло и хлопчатобумажная пряжа.

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