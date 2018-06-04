|04.06.18 08:03
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 11 сделок
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 11 сделок на 23 миллиона 934 тысячи долларов США.
Предприниматели из ОАЭ и Афганистана закупили автобензин, дизельное топливо и нефтяной дорожный битум производства Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов. Афганские бизнесмены приобрели также автобензин, выработанный на Сейдинском НПЗ, а коммерсанты из Швейцарии – карбамид марки «Б» (ГК «Туркменхимия»).
Помимо этого, предпринимателям из ОАЭ, Киргизии и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло и хлопчатобумажная пряжа.
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