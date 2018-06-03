Всемирный день велосипеда отметили в Москве В российской столице состоялся массовый велопробег, посвященный учрежденному Генеральной Ассамблеей Организацией Объединенных Наций по инициативе Туркменистана Всемирному дню велосипеда. В акции, организованной Посольством Туркменистана в Российской Федерации, приняли участие студены столичных вузов, представители туркменской диаспоры, члены дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве. Велопробег прошел в одном из самых живописных уголков российской столицы – Парке культуры и отдыха им. Горького. В ходе акции участники велопробега знакомили москвичей и гостей города с достижениями Туркменистана в области физической культуры и спорта, государственной политикой, направленной на популяризацию в стране здорового образа жизни. Победителям велопробега были вручены памятные подарки. © TURKMENISTAN.RU, 2018

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