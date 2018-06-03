Президент Турции пригласил главу Туркменистана на открытие Трансанатолийского газопровода

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора пригласил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), которое состоится 12 июня в турецком городе Эскишехире.

Президент Туркменистана выразил благодарность за приглашение на открытие TANAP. Этот вопрос будет рассмотрен в соответствующем порядке, по дипломатическим каналам.

В ходе разговора лидеры Туркменистана и Турции также обсудили вопросы партнерства в транспортной сфере. Глава Туркменистана пожелал своему турецкому коллеге успеха на предстоящих 24 июня текущего года выборах президента Турции. Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

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