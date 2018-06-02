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02.06.18 09:40

В Ашхабаде обсудили вопросы расширения туркмено-португальского партнерства

В МИД Туркменистана состоялась встреча со специальным посланником МИД Португалии, португальским послом в Турции (с резиденцией в Анкаре) Паулой Леал да Сильва, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе переговоров стороны высказали предложения по активизации двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической сфере. В этой связи особое внимание было уделено взаимодействию в рамках международных организаций. Также стороны обменялись мнениями относительно развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного партнерства.

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