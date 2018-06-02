Туркменистан отметил Международный день защиты детей

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в Международный день защиты детей приехал к воспитанникам Ашхабадского детского дома «Döwletliler köşgi» («Дворец благоденствующих»).

Глава государства ознакомился с условиями жизни воспитанников и осмотрел один из учебных классов, оснащенный компьютерным оборудованием с современным программным обеспечением образовательного профиля. Ребята пригласили Гурбангулы Бердымухамедова на праздничный концерт, подготовленный к Международному дню защиты детей воспитанниками и их наставниками.

После концерта глава государства поблагодарил детей за вдохновенное выступление и вручил им подарки – ноутбуки, велосипеды и большой праздничный торт.

Мероприятия по случаю Международного дня защиты детей прошли во всех регионах Туркменистана.

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