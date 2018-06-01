Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
01.06.18 09:52

Туркменистан расширяет сотрудничество с Международным союзом велосипедистов

Посол Туркменистана в Швейцарской Конфедерации Атагельды Халджанов встретился в швейцарском городе Аигле с президентом Международного союза велосипедистов (МСВ) Девидом Лаппартиентом. В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества Туркменистана с этой международной спортивной организацией.

В частности, были затронуты вопросы практической реализации резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 12 апреля 2018 года “Всемирный день велосипеда”. В этой связи особое внимание было уделено возможности проведения в ближайшие годы в Туркменистане международных спортивных соревнований по велосипедному спорту, а также форумов, посвященных развитию велосипедного транспорта.

© TURKMENISTAN.RU, 2018
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2018 Turkmenistan.ru