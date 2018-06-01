Туркменистан расширяет сотрудничество с Международным союзом велосипедистов

Посол Туркменистана в Швейцарской Конфедерации Атагельды Халджанов встретился в швейцарском городе Аигле с президентом Международного союза велосипедистов (МСВ) Девидом Лаппартиентом. В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества Туркменистана с этой международной спортивной организацией.

В частности, были затронуты вопросы практической реализации резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 12 апреля 2018 года “Всемирный день велосипеда”. В этой связи особое внимание было уделено возможности проведения в ближайшие годы в Туркменистане международных спортивных соревнований по велосипедному спорту, а также форумов, посвященных развитию велосипедного транспорта.

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