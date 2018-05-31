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31.05.18 10:22

В Хельсинки состоялись туркмено-финские политические консультации

В Хельсинки состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Финляндской Республики.

Стороны обсудили вопросы двухсторонних отношений в сферах политики, экономики, энергетики, транспорта, а также взаимодействия в рамках международных организаций, в частности, ООН. Принимая во внимание предстоящее председательство Финляндии в Евросоюзе, стороны обменялись мнениями по развитию партнерства Туркменистана с институтами и странами ЕС и выводу взаимоотношений на новый уровень.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду региональных проблем   безопасности, в числе которых вопросы противодействия международным вызовам и проблемы разоружения в регионе. Также стороны выразили необходимость расширения межпарламентского сотрудничества и подчеркнули необходимость активизации деятельности по расширению торгово-экономических связей.

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