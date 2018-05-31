В столице Туркменистана обсудили вопросы управления экономики

В Ашхабаде начала работу региональная министерская конференция «Надлежащее управление и экономическая взаимосвязанность – передовая практика в регионе ОБСЕ». Во встрече принимают участие представители Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, а также других государств – участников ОБСЕ.

Цель форума – обсуждение задач, направленных на укрепление регионального сотрудничества путем содействия политическому диалогу в области экономического управления. В числе обсуждаемых вопросов – обмен передовым опытом в упрощении процедур торговли, улучшении регионального транзита посредством гармонизации пограничных и таможенных механизмов, а также новейшие разработки в сфере модернизации экономики.

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