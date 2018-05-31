В парламенте Туркменистана состоялась встреча с делегацией Межпарламентского союза

В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась встреча с делегацией Межпарламентского союза во главе с генеральным секретарем Мартином Чунгонгом, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи гости были ознакомлены со структурой и направлениями деятельности Меджлиса. В беседе было отмечено, что в настоящее время в стране создана прочная законодательно-правовая база, учитывающая мировой опыт законотворчества и способствующая интеграции государства в международное правовое пространство.

Делегация Межпарламентского союза также провела переговоры в МИД Туркменистана, где обсудила вопросы развития двустороннего сотрудничества.

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