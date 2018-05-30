|30.05.18 09:29
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В Марокко аккредитован туркменский посол
Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Турции Ишангулы Аманлыев вручил верительные грамоты генеральному секретарю Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Марокко Мохаммеду Али Лазраку в качестве туркменского посла в королевстве.
Указ о назначении туркменского посла в Турции одновременно полпредом в Королевстве Марокко был подписан президентом Гурбангулы Бердымухамедовым в марте этого года.
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