Президент Туркменистана провел совещание по вопросам модернизации нефтегазового комплекса страны

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание с руководителями нефтегазового комплекса, на котором были обсуждены вопросы модернизации отрасли.

Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, в ходе совещания была проанализирована «Программа развития нефтегазовой промышленности Туркменистана на период до 2030 года» и скорректированы ее параметры с учетом состояния глобальной экономики и конъюнктуры мирового энергетического рынка.

По итогам совещания глава государства поручил руководству туркменского ТЭК особое внимание уделить привлечению в отрасль инвестиций, наращиванию потенциала нефтяной, газовой и геологической отраслей, а также увеличению объемов переработки нефти и газа.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил должным образом подготовиться к церемонии открытия газохимического комплекса по производству полиэтилена и полипропилена в Киянлы на западе страны.

Также глава государства распорядился активизировать работу по обустройству газового месторождения «Галкыныш» («Возрождение») и ускорить реализацию проекта строительства газопровода ТАПИ.

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