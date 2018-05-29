Туркменские наездники добились успеха на цирковом фестивале в Санкт-Петербурге

Туркменские наездники группы национальных конных игр «Галкыныш» («Возрождение») завоевали золотую статуэтку «Гаэтано» на I международном фестивале циркового искусства «На Фонтанке» в Санкт-Петербурге.

На манеже конкуренцию лихим джигитам из Туркменистана составили артисты из России, Китая, КНДР, Украины, Германии, Португалии, Бельгии и других стран.

Золотые статуэтки «Гаэтано» также достались участницам номера «Великолепные девушки-диаболо» из Китая и акробатам из КНДР. А Гран-при фестиваля завоевал российский дрессировщик Виталий Смолянец с аттракционом «Империя львиц».

Награда «Гаэтано» названа в честь легендарного итальянского дрессировщика лошадей и наездника Гаэтано Чинизелли, который 140 лет назад основал первый в России стационарный цирк на набережной Фонтанки.

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