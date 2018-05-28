В российской столице прозвучала музыка Нуры Халмамедова

В Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоялся концерт «Посвящение…», приуроченный к 80-летию выдающегося туркменского композитора Нуры Халмамедова (1938-1983).

Дипломной работой Нуры Халмамедова стали симфонические картины «Туркмения», прозвучавшие на выпускном экзамене в мае 1963 года ровно 55 лет тому назад в исполнении Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения. Теперь в стенах alma mater Нуры Халммедова снова звучали произведения выдающегося туркменского композитора.

Программа концерта представила основные направления творчества Нуры Халмамедова: камерная инструментальная музыка, музыка к кинофильмам, вокальные сочинения... В концерте приняли участие солисты Большого театра, «Геликон-оперы», Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана, учащиеся творческих вузов и музыкальных школ Москвы. Организаторами концерта выступили администрация Московской государственной консерватории и оргкомитет Московского международного фестиваля "Звуки дутара" имени Нуры Халмамедова.

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