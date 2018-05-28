На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 42 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 42 сделки на 138 миллионов 356 тысяч долларов США.

Предприниматели из России, ОАЭ, Швейцарии, Турции, Афганистана и Таджикистана закупили автобензин, керосин технический, дизельное топливо, полипропилен, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Афганистана приобрели автобензин, выработанный на Сейдинском НПЗ, а представители деловых кругов ОАЭ – карбамид марки «Б» (ГК «Туркменхимия»).

Помимо этого, коммерсантам из России, ОАЭ, Турции, Афганистана, Армении, Киргизии и Узбекистана были реализованы вата хозяйственная, пряжа хлопчатобумажная, бесцветное листовое стекло и портландцемент. За манатные средства предприниматели из ОАЭ приобрели продукцию предприятия Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, а также ткань хлопчатобумажную на общую сумму свыше 1 миллиона 336 тысяч манатов.

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