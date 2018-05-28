Российский модельер Александр Терехов показал в столице Туркменистана коллекцию одежды

В Ашхабаде в рамках международной выставки ковровой и текстильной промышленности состоялся показ коллекций модной одежды.

Российская компания «RusModa» на нынешней выставке представила работы молодого российского дизайнера Александра Терехова. Визитной карточкой его работ являются женские платья и костюмы из современных натуральных шелковых тканей с принтами и стразами. Изысканные и утонченные платья из коллекции Александра Терехова, подчеркивающие одновременно строгость и женственность силуэта, были тепло встречены публикой.

Также свои работы в ходе показа продемонстрировал Ашхабадский дом моделей. Столичные модельеры представили коллекцию мужской одежды, женских вечерних и свадебных нарядов, а также оригинальные детские модели.

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