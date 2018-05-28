В Туркменистане состоялись торжества в честь Дня туркменского ковра и работников текстильной промышленности

В Туркменистане отметили День туркменского ковра и работников текстильной промышленности. Главные торжества в честь праздника состоялись в Ашхабаде, где прошла международная выставка ковровой и текстильной продукции Туркменистана, а также XVIII конференция Всемирной ассоциации ценителей туркменского ручного ковроделия.

В работе выставки приняли участие компании из двух десятков стран, работающих в сфере переработки хлопка и производства текстильной продукции высокого качества. Среди них швейцарская компания «Rieter», являющаяся мировым лидером в области хлопкопрядения, а также ряд других производителей и поставщиков текстильного оборудования из Германии, Италии, Бельгии.

В числе экспонентов и традиционный партнер Туркменистана турецкая компания «Cotam Enterprises Ltd.», построившая в стране ряд текстильных комплексов и в настоящее время реализующая проекты в текстильной сфере в Ахалском велаяте (области).

В рамках выставочного форума лучшим труженикам ковровой и текстильной отрасли от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова были вручены почетные грамоты и ценные подарки. В этот же день в Министерстве текстильной промышленности Туркменистана состоялась XVIII конференция Всемирной ассоциации ценителей туркменского ручного ковроделия. В своих выступлениях участники форума рассказали о результатах научных исследований в области истории происхождения ковроделия в Туркменистане и других странах в разные исторические эпохи.

Вечером в честь тружеников текстильной отрасли Туркменистана был дан большой праздничный концерт, в котором приняли участие деятели культуры и мастера искусств Туркменистана.

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