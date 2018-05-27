|27.05.18 08:49
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В Бухаресте состоялись туркмено-румынские межмидовские консультации
В МИД Румынии состоялись туркмено-румынские консультации по региональным вопросам.
В ходе встречи делегации двух стран детально обсудили такие вопросы, как взаимоотношения Туркменистана с Европейским союзом в свете предстоящего председательства Румынии в ЕС в 2019 году. Также стороны обменялись мнениями о процессах, происходящих в регионе Среднего Востока.
Помимо этого, туркменская сторона детально ознакомила румынскую сторону с международными инициативами Туркменистана относительно Афганистана и осуществляемыми крупномасштабными инфраструктурными проектами в регионе.
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