В школах Туркменистана состоялись торжества по случаю последнего звонка

В средних общеобразовательных школах Туркменистана для более чем 85 тысяч выпускников прозвучал последний звонок. В Ашхабаде это событие совпало с Днем города.

Ранним утром выпускники школ, отличники учебы, победители различных олимпиад и творческих конкурсов со всех регионов страны возложили цветы к монументу Независимости в Ашхабаде. Во второй половине дня для выпускников была организована экскурсия по достопримечательностям туркменской столицы.

Вечером в честь последнего звонка и Дня города в киноконцертном центре «Ашхабад» состоялся праздничный концерт, организованный министерством образования, министерством культуры и столичной мэрией. Песни о туркменской столице, школьных годах, любви и дружбе прозвучали в исполнении детских и вузовских творческих коллективов, а также популярных артистов эстрады.

Различные культурно-массовые мероприятия в честь выпускников средних школ прошли по всей стране.

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