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25.05.18 10:31

В Ашхабаде состоялись туркмено-российские консультации по вопросам информационной безопасности

В МИД Туркменистана состоялись туркмено-российские межведомственные консультации по вопросам международной информационной безопасности.  

В ходе встречи стороны отметили высокую динамику политического межгосударственного диалога и подчеркнули актуальность дальнейшего развития взаимодействия в области информационной безопасности. Стороны обменялись мнениями относительно современной ситуации в информационном пространстве и обсудили вопросы обеспечения безопасности в этой сфере.  

Также стороны отметили важность дальнейшей консолидации усилий в данном направлении, в том числе в рамках ООН.

 

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