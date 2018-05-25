|25.05.18 10:31
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В Ашхабаде состоялись туркмено-российские консультации по вопросам информационной безопасности
В МИД Туркменистана состоялись туркмено-российские межведомственные консультации по вопросам международной информационной безопасности.
В ходе встречи стороны отметили высокую динамику политического межгосударственного диалога и подчеркнули актуальность дальнейшего развития взаимодействия в области информационной безопасности. Стороны обменялись мнениями относительно современной ситуации в информационном пространстве и обсудили вопросы обеспечения безопасности в этой сфере.
Также стороны отметили важность дальнейшей консолидации усилий в данном направлении, в том числе в рамках ООН.
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