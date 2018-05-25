|25.05.18 09:18
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В МИД Туркменистана состоялась встреча с министром по вопросам окружающей среды и энергетики Мальдивской Республики
В МИД Туркменистана состоялась встреча с министром по вопросам окружающей среды и энергетики Мальдивской Республики Ториком Ибрагимом.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения двусторонних политических отношений, а также развития туркмено-мальдивского торгово-экономического партнерства. Особое внимание стороны уделили вопросам активизации взаимодействия в области энергетики, туризма, окружающей среды и культурно-гуманитарной сфере.
На встрече было отмечено, что одним из важных приоритетов внешней политики Туркменистана является активизация полномасштабного партнерства со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
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