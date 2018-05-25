В МИД Туркменистана состоялась встреча с министром по вопросам окружающей среды и энергетики Мальдивской Республики В МИД Туркменистана состоялась встреча с министром по вопросам окружающей среды и энергетики Мальдивской Республики Ториком Ибрагимом. В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения двусторонних политических отношений, а также развития туркмено-мальдивского торгово-экономического партнерства. Особое внимание стороны уделили вопросам активизации взаимодействия в области энергетики, туризма, окружающей среды и культурно-гуманитарной сфере. На встрече было отмечено, что одним из важных приоритетов внешней политики Туркменистана является активизация полномасштабного партнерства со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 30.03.2018 НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на встрече с депутатами Меджлиса VI созыва.



