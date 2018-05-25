В столице Туркменистана открылась универсальная выставка «Белый город - Ашхабад» В столице Туркменистана проходит XVII Международная универсальная выставка «Белый город – Ашхабад». Экспозиция призвана продемонстрировать достижения, накопленный опыт работы и перспективы в сфере градостроения, архитектуры и формирования городской инфраструктуры в Туркменистане. Всего в смотре участвуют более 80 туркменских и иностранных компаний, а также предприятий отраслевых министерств и ведомств Туркменистана. Среди иностранных участников выставки – предприниматели из России, Великобритании, Франции, Германии, Кореи, Казахстана, Украины и других стран. Компании и предприятия, участвующие в смотре, предлагают свои возможности в строительстве, электроэнергетике, перерабатывающей и легкой промышленности, дизайне и всех сферах, которые включают в себя вопросы организации жизни современного города. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 30.03.2018 НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на встрече с депутатами Меджлиса VI созыва.



